Прямая трансляция: В Кремле проходят переговоры Путина и Токаева

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Прямая трансляция: В Кремле проходят переговоры Путина и Токаева

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В Кремле проходят переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Лайф ведёт прямую трансляцию беседы:

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