Прямая трансляция: Путин и Токаев подводят итоги переговоров

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Прямая трансляция: Путин и Токаев подводят итоги переговоров

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Президент РФ Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев подводят итоги переговоров в Москве.

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