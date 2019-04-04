Прямая трансляция: ОП РФ — о проекте "Великие имена России. Маршруты славы"

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Прямая трансляция: ОП РФ — о проекте "Великие имена России. Маршруты славы"

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В Общественной палате РФ представляют проект по созданию туристических маршрутов, посвящённых выдающимся россиянам. Мероприятие проходит в рамках круглого стола "Великие имена России. Маршруты славы".

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