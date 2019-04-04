Прямая трансляция: Запуск "Прогресса МС-11" на МКС

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Прямая трансляция: Запуск "Прогресса МС-11" на МКС

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"Роскосмос" запускает ракету "Союз-2.1а" с мыса Байконур. На борту грузовой корабль "Прогресс МС-11" с топливом, водой и другими грузами, которые он должен доставить на МКС.

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