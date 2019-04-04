Прямая трансляция: Путин на открытии "Вахты памяти – 2019"

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Прямая трансляция: Путин на открытии "Вахты памяти – 2019"

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Президент России принимает участие в торжественном открытии всероссийской акции "Вахта памяти — 2019".

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