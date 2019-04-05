Прямая трансляция: Минприроды — о сохранении Байкала

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Прямая трансляция: Минприроды — о сохранении Байкала

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Минприроды предложило изменить нормативы предельно допустимых воздействий на экологическую систему озера Байкал. Представители ведомства рассказывают о своём предложении:

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