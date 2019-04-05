Прямая трансляция: В Москве проходит выставка "Мотовесна-2019"

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Прямая трансляция: В Москве проходит выставка "Мотовесна-2019"

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Фото: © L!FE

Ревущие моторы и огонь из-под колёс. Выставка самых мощных и крутых мотоциклов "Мотовесна-2019" проходит в Москве. За ходом мероприятия следите в нашей прямой трансляции:

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