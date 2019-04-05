Прямая трансляция: Рэп-фестиваль "Маятник Фуко" в Москве

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Прямая трансляция: Рэп-фестиваль "Маятник Фуко" в Москве

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Фестиваль нового рэпа "Маятник Фуко" проходит в Москве. На сцене Adrenaline Stadium выступают Тима Белорусских, "Пошлая Молли", МORGENSHTERN, OBLADAET и другие. Лайф ведёт прямую трансляцию:

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