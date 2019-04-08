Прямая трансляция: Десятый Российский форум по управлению интернетом в Москве

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Прямая трансляция: Десятый Российский форум по управлению интернетом в Москве

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Участники мероприятия обсудят роль российского сегмента Интернета в госуправлении и общественной жизни.

В Москве открывается десятый Российский форум по управлению Интернетом. Одной из ключевых тем станет 25-летие Рунета. Лайф ведёт прямую трансляцию мероприятия.

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