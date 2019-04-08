Прямая трансляция: Прощание с Алексеем Булдаковым в Доме кино

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Прямая трансляция: Прощание с Алексеем Булдаковым в Доме кино

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Алексеей Булдаков. Фото © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Актёр в возрасте 68 лет скончался 3 апреля в Монголии из-за острой сердечной недостаточности.

С народным артистом России Алексеем Булдаковым прощаются в Доме кино в Москве. Актёр скончался 3 апреля в Монголии из-за острой сердечной недостаточности. Ему было 68 лет.

Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

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