Прямая трансляция: Встречаем Кирилла Серебренникова у здания Мосгорсуда

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Прямая трансляция: Встречаем Кирилла Серебренникова у здания Мосгорсуда

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Российский режиссёр и ещё несколько человек проходят по делу о хищении 133 миллионов рублей.

Мосгорсуд изменил режиссёру Кириллу Серебренникову меру пресечения на подписку о невыезде, таким образом, отменив домашний арест фигуранту дела "Седьмой студии".

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