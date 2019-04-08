Прямая трансляция: Путин и Эрдоган на встрече с бизнесменами

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Прямая трансляция: Путин и Эрдоган на встрече с бизнесменами

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Владимир Путин и Реджеп Эрдоган проводят встречу с представителями деловых кругов России и Турции. За ходом беседы смотрите в прямой трансляции Лайфа.

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