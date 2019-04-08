Прямая трансляция: Пресс-конференция Путина и Эрдогана по итогам переговоров

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Прямая трансляция: Пресс-конференция Путина и Эрдогана по итогам переговоров

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Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган подводят итоги двусторонних переговоров, которые прошли в Кремле. Лайф ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.

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