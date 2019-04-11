Прямая трансляция: В ГД обсуждают отказ россиян от вакцинации

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Прямая трансляция: В ГД обсуждают отказ россиян от вакцинации

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Комитет Госдумы по охране здоровья проводит круглый стол на тему "Отказ от вакцинации — серьёзная угроза XXI века: как избежать эпидемий". За мероприятием следите в прямой трансляции Лайфа:

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