Прямая трансляция: Путин проводит совещание с членами правительства

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Прямая трансляция: Путин проводит совещание с членами правительства

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Президент Владимир Путин проводит совещание с членами Кабинета министров РФ. За ходом заседания следите в прямой трансляции Лайфа:

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