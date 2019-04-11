Прямая трансляция: Суд над Ассанжем в Лондоне

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Прямая трансляция: Суд над Ассанжем в Лондоне

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Фото: © AP Photo/Matt Dunham

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа задержала британская полиция. Он семь лет укрывался от неё в Посольстве Эквадора, но сегодня его лишили политического убежища. Прямо сейчас решается вопрос о его экстрадиции из страны.

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