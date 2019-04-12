Прямая трансляция: Пушков — об аресте Ассанжа

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Прямая трансляция: Пушков — об аресте Ассанжа

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Сенатор и председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков проводит пресс-конференцию на тему ареста Джулиана Ассанжа и будущего независимой журналистики после этого.

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