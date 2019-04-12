Прямая трансляция: Роспотребнадзор — о новом весеннем сезоне клещей

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Прямая трансляция: Роспотребнадзор — о новом весеннем сезоне клещей

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Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо

Специалисты расскажут, как определить симптомы укуса энцефалитным клещом и когда парковые территории в Москве будут обработаны и безопасны для людей.

Специалисты Роспотребнадзора проводят пресс-конференцию на тему: "Клещи открывают новый сезон". Лайф ведёт прямую трансляцию брифинга.

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