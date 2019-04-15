Прямая трансляция: Полыхает собор Парижской Богоматери

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Прямая трансляция: Полыхает собор Парижской Богоматери

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Масштабный пожар охватил собор Парижской Богоматери в столице Франции. Уже известно об обрушении шпиля и большей части перекрытий.

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