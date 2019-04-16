Прямая трансляция: Беркова выбирает свадебное платье

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Прямая трансляция: Беркова выбирает свадебное платье

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Елена Беркова в шестой раз выходит замуж. Её новым супругом станет миллиардер Александр Путинцев. Невеста выбирает свадебное платье.

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