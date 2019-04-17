Прямая трансляция: Депутаты об отчёте Медведева в Госдуме

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Прямая трансляция: Депутаты об отчёте Медведева в Госдуме

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Сегодня в Госдуме пройдёт ежегодный отчёт Дмитрия Медведева. Глава правительства сообщит о работе, проделанной в 2018 году. Депутаты рассказывают, с какими вопросами обратятся к премьеру.

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