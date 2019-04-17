Прямая трансляция: Пленарное заседание Госдумы

Читайте также

Прямая трансляция: Пленарное заседание Госдумы

21

Фото: Сайт Госдумы

В Госдуме проходит пленарное заседание депутатов. За ходом мероприятия следите в прямой трансляции Лайфа:

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×