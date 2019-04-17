Прямая трансляция: В Москве рассказывают о грядущей выставке МАКС-2019

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Прямая трансляция: В Москве рассказывают о грядущей выставке МАКС-2019

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Пилотажная группа "Первый полет" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

В Москве рассказывают о грядущей выставке МАКС-2019, которая пройдёт 27 августа — 1 сентября. За ходом пресс-конференции следите в прямой трансляции Лайфа:

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