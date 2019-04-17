Прямая трансляция: Итоги переговоров Путина и Рахмона

Читайте также

Прямая трансляция: Итоги переговоров Путина и Рахмона

308

Итоги переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера Таджикистана Эмомали Рахмона. Добавим, главы государств уже провели двустороннюю встречу, на которой обсудили дальнейшее развитие отношений.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×