Прямая трансляция: Открытая тренировка бойцов UFC

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Прямая трансляция: Открытая тренировка бойцов UFC

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В Санкт-Петербурге в преддверии турнира UFC Fight Night проходит открытая тренировка бойцов. Лайф ведёт прямую трансляцию с места событий.

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