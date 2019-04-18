Прямая трансляция: Медиадень UFC Fight Night в Санкт-Петербурге

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Прямая трансляция: Медиадень UFC Fight Night в Санкт-Петербурге

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20 апреля в Санкт-Петербурге пройдёт турнир самой престижной бойцовской организации UFC. В преддверии соревнования бойцы готовы ответить на все интересующие вопросы и впервые встретиться лицом к лицу друг с другом.

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