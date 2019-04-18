Прямая трансляция: Организаторы рассказывают о турнире UFC в Петербурге

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Прямая трансляция: Организаторы рассказывают о турнире UFC в Петербурге

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Организаторы рассказывают о турнире UFC в Петербурге. Соревнование пройдёт 20 апреля.

Добавим, организаторы расскажут об особенностях турнира и о том, какие сюрпризы нас ждут в субботу вечером в спорткомплексе "Юбилейный".

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