Прямая трансляция: Звёзды на красной дорожке ММКФ

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Прямая трансляция: Звёзды на красной дорожке ММКФ

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Звёзды кино и шоу-бизнеса собираются на открытии 41-го Московского международного кинофестиваля. Смотрим, кто пришёл, и спрашиваем, что стоит посмотреть в первую очередь.

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