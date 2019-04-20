Прямая трансляция: Фанаты дают прогнозы на турнир UFC в Петербурге

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Прямая трансляция: Фанаты дают прогнозы на турнир UFC в Петербурге

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Фото: © Twitter/UFC

Сегодня состоится долгожданный турнир UFC в Санкт-Петербурге. За несколько часов до главных боев Лайф решил узнать, у кого из бойцов больше всего фанатов, и какой поединок для них является самым долгожданным.

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