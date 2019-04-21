Прямая трансляция: Львов питомника "Тайган" выпустили из вольеров

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Прямая трансляция: Львов питомника "Тайган" выпустили из вольеров

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Львы крупнейшего в Европе питомника "Тайган" вышли на прогулку впервые после зимы. Традиционно в первый весенний контакт цари зверей поборются между собой за звание вожака.

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