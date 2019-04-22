В Москве проходит X Форум безопасного Интернета

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В Москве проходит X Форум безопасного Интернета

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Фото: © Flickr/ Blogtrepreneur

В Москве проходит X Форум безопасного Интернета. Это главная ежегодная отраслевая конференция, посвящённая вопросам безопасности в Сети. За ходом мероприятия следите в прямой трансляции Лайфа.

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