Прямая трансляция: Автопробег Росгвардии к 9 Мая

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Прямая трансляция: Автопробег Росгвардии к 9 Мая

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Росгвардия устраивает автопробег "Вахта памяти. Сыны Великой Победы". Он стартует на Поклонной горе в Санкт-Петербурге. В акции принимает участие больше тысячи человек.

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