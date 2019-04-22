Прямая трансляция: Как Интернет отреагировал на победу Зеленского

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Прямая трансляция: Как Интернет отреагировал на победу Зеленского

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"Я шутил, а меня выбрали". Мы собрали лучшие твиты и мемы на тему победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины. Смотрим и обсуждаем народное творчество!

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