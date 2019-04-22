Прямая трансляция: "Волонтёры Победы" — о праздновании 9 Мая в этом году

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Прямая трансляция: "Волонтёры Победы" — о праздновании 9 Мая в этом году

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Фото: ©РИА Новости / Григорий Сысоев

"Бессмертный полк", "Красная гвоздика" и "Диктант Победы". Представители движения "Волонтёры Победы" рассказывают о ключевых мероприятиях празднования 9 Мая в этом году.

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