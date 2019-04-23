Прямая трансляция: Автопробег на Поклонной горе в честь Дня Победы

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Прямая трансляция: Автопробег на Поклонной горе в честь Дня Победы

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Автопробег организован советом ветеранов Главного управления уголовного розыска МВД РФ. Мероприятие приурочено к 75-й годовщине освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

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