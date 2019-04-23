Прямая трансляция: Путин на заседании попечительского совета РГО

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Прямая трансляция: Путин на заседании попечительского совета РГО

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Президент России Владимир Путин проводит ежегодное заседание попечительского совета Русского географического общества. За ходом мероприятия вы можете следить в прямой трансляции Лайфа.

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