Прямая трансляция: Бронепоезд Ким Чен Ына прибыл на вокзал во Владивостоке

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Прямая трансляция: Бронепоезд Ким Чен Ына прибыл на вокзал во Владивостоке

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Бронепоезд с лидером КНДР Ким Чен Ыном прибывает на вокзал во Владивостоке. За событием следите в прямой трансляции Лайфа.

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