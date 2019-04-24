Прямая трансляция: Россиянам рассказывают, как выбрать кулич и яйца на Пасху

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Прямая трансляция: Россиянам рассказывают, как выбрать кулич и яйца на Пасху

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Фото: pixabay

Диетолог и представитель РПЦ рассказывают, как правильно выбрать кулич и яйца на Пасху. Лайф ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.

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