Прямая трансляция: Путин принимает участие в Совете законодателей

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Прямая трансляция: Путин принимает участие в Совете законодателей

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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в Совете законодателей, который проходит в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. За ходом мероприятия следите в прямой трансляции Лайфа.

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