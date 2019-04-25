Прямая трансляция: Переговоры Путина и Ким Чен Ына в расширенном составе

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Прямая трансляция: Переговоры Путина и Ким Чен Ына в расширенном составе

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Во Владивостоке проходят переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в расширенном составе. Лайф ведёт прямую трансляцию.

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