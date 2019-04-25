Прямая трансляция: Пресс-подход Путина по итогам переговоров с Ким Чен Ыном

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Прямая трансляция: Пресс-подход Путина по итогам переговоров с Ким Чен Ыном

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Пресс-подход президента РФ Владимира Путина по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как российский лидер отвечает на вопросы журналистов, смотрите в прямой трансляции Лайфа.

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