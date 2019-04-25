Прямая трансляция: Стрельба у метро "Новые Черёмушки" в Москве

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Прямая трансляция: Стрельба у метро "Новые Черёмушки" в Москве

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Неизвестный открыл стрельбу у станции метро "Новые Черёмушки" в Москве. По предварительным данным, он убил одного человека, а потом покончил с собой. Лайф ведёт прямую трансляцию с места происшествия.

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