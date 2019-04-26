Прямая трансляция: Эвакуация из РГУ нефти и газа из-за пожара

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Прямая трансляция: Эвакуация из РГУ нефти и газа из-за пожара

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Лайф ведёт прямую трансляцию с места пожара в РГУ нефти и газа имени Губкина в Москве. Сейчас из здания эвакуируют сотрудников учебного заведения и студентов.

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