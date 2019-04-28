Прямая трансляция: Фестиваль стримеров в Москве. День второй

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Прямая трансляция: Фестиваль стримеров в Москве. День второй

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В "Сколково" продолжается четвёртый международный фестиваль стримеров "Стримфест-2019". Ищем лидеров мнений, расспрашиваем разработчиков новых игр и узнаём ближайшее будущее стриминга в прямом эфире!

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