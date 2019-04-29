Прямая трансляция: Вильфанд — о погоде в России на майские праздники

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Прямая трансляция: Вильфанд — о погоде в России на майские праздники

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Фото: pixabay

Какую погоду ждать на майские праздники в нашей стране, рассказывает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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