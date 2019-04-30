Прямая трансляция: Церемония отречения императора Японии от престола

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Прямая трансляция: Церемония отречения императора Японии от престола

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В императорском дворце в Токио началась церемония отречения императора Акихито от престола. В новейшей истории Японии это первый подобный случай. В последний раз монарх отрекался от престола более 200 лет назад.

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