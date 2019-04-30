Прямая трансляция: Интервью Марии Бутиной из тюрьмы

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Прямая трансляция: Интервью Марии Бутиной из тюрьмы

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Фото: © Facebook / Мария Бутина

Мария Бутина, осуждённая в США за шпионаж, вышла на связь из американской тюрьмы. Девушка по телефону рассказывает о подробностях уголовного дела и условиях содержания политзаключённых.

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