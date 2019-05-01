Прямая трансляция: Первомайская демонстрация на Красной площади в Москве

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Прямая трансляция: Первомайская демонстрация на Красной площади в Москве

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Фото: © РИА Новости / Александр Полегенько

В Москве на Красной площади проходит первомайская демонстрация трудящихся. Тысячи жителей столицы пройдут по главной площади страны. Лайф ведёт прямую трансляцию с места событий.

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