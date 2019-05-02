Прямая трансляция: Божественная литургия в праздник Матроны Московской

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Прямая трансляция: Божественная литургия в праздник Матроны Московской

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Патриарх Кирилл совершает Божественную литургию в праздник Матроны Московской. Служение в память о святой идёт в Покровском женском монастыре. Лайф ведёт прямую трансляцию с места событий.

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