Прямая трансляция: Шеф-повар раскрывает секреты вкусного шашлыка

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Прямая трансляция: Шеф-повар раскрывает секреты вкусного шашлыка

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Фото: © Pixabay

Секреты выбора мяса, правильной мариновки и жарки в прямом эфире Лайфа раскрывает шеф-повар "Лиги шашлыка" Валерий Мальцев. В мастер-классе кулинар расскажет о трёх видах шашлыка на любой вкус и кошелёк.

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